中娛星動：周杰倫煮消夜慰勞員工 張栢芝帶隊外遊包食宿

台灣天王周杰倫向來對旗下員工照顧有加，早前豪擲6位數字請員工暢遊奧地利及捷克，又會親自下廚為加班員工煮消夜，相當體貼。同樣疼錫員工的還有張栢芝，她早前特別安排「開心之旅」請同事到新加坡歎世界，同樣包食包住，不讓周杰倫專美！

周杰倫與好友方文山及楊峻榮成立公司至今已17年，一直被譽為「開心老闆」，經常向旗下員工派「禮物」，除了年終發獎金外，還會添加一封大利是，更會招待員工出埠旅行。去年6月，周杰倫就豪擲百萬新台幣（約25萬港元）包機票食宿，請員工去奧地利及捷克度假10天，周母平時又會請各人飲下午茶，難怪一直甚少員工離職。

外表冷酷的周杰倫其實心思細密，一直關心員工健康，原來會讓他們每年自組高級健康檢查套餐，只要能提供單據就可以報銷。有時他更會為加班的同事煮消夜，難怪網民都指加入其公司等同「上了天堂」，視之為「幸福企業」。

粉絲打造專屬天地 另一邊廂，同樣是好老闆的張栢芝繼前年請員工去旅行後，日前再自掏腰包請他們暢遊新加坡，包食包住，更結伴去睇當地燈飾及大擦美食，期間不少粉絲捕獲偶像並成功集郵。而出發外遊前，栢芝密密接Job搵錢，她的粉絲相當有心，特別炮製一個充滿特色的「栢芝布景角」為偶像送驚喜。完成工作後準備收工的栢芝見到該布景後相當開心，粉絲再加碼送上合唱，令栢芝感動得合十答謝，之後與粉絲逐一合照。