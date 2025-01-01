娛樂

羅志祥開騷設「禁語」

台灣舞王羅志祥（小豬）近日在高雄巨蛋舉辦巡迴演唱會，他在台上笑說：「很多人說羅志祥演唱會只會說『尖叫聲』，難道表演時候都不要叫？我從第一個段落到現在都沒說過『尖叫聲』，我今天不會說出這3個字。」小豬去年的跨年煙火表演令粉絲驚喜萬分，今年追加總時長達1分30秒，甚至加碼水幕表演。
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