1月1日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月01日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鄧伊婷過熱辣辣新年
鄧伊婷去了南半球的澳洲，享受陽光與海灘。
藝人鄧伊婷近日到了澳洲旅遊，並於悉尼的Bondi Beach穿上三點式泳衣，擺出多個迷人Pose，她表示：「終於感受到Bondi beach的夏天，很熱鬧。這幾天熱得來有涼風，天氣超級好。好好享受2024年的最後一天。」由於她所穿的泳褲相當性感，網民即提醒她別太大動作，免得走光。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250101-0101_00282_052/鄧伊婷過熱辣辣新年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc