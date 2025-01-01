藝人鄧伊婷近日到了澳洲旅遊，並於悉尼的Bondi Beach穿上三點式泳衣，擺出多個迷人Pose，她表示：「終於感受到Bondi beach的夏天，很熱鬧。這幾天熱得來有涼風，天氣超級好。好好享受2024年的最後一天。」由於她所穿的泳褲相當性感，網民即提醒她別太大動作，免得走光。