娛樂

鄧伊婷過熱辣辣新年

鄧伊婷去了南半球的澳洲，享受陽光與海灘。 鄧伊婷去了南半球的澳洲，享受陽光與海灘。
鄧伊婷去了南半球的澳洲，享受陽光與海灘。
藝人鄧伊婷近日到了澳洲旅遊，並於悉尼的Bondi Beach穿上三點式泳衣，擺出多個迷人Pose，她表示：「終於感受到Bondi beach的夏天，很熱鬧。這幾天熱得來有涼風，天氣超級好。好好享受2024年的最後一天。」由於她所穿的泳褲相當性感，網民即提醒她別太大動作，免得走光。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者