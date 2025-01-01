過年例牌砌幾圈 阿Sa打遍天下 張繼聰雀聲陪瞓

蔡卓妍去年又拍電影又開巡唱，笑言體能都算不錯，忙完一整年，今年打算放慢腳步，休息完再拚搏。日前她為賀歲片拍攝海報，原來每逢農曆新年她都例牌「開局」，講起麻雀經就眉飛色舞。

藝人蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉（Stanley）、胡楓、楊偲泳等主演的賀歲電影《祥賭必贏》將於年廿九上映，日前拍攝海報時，他們各自拿着心水賭具，展露歡欣勝利表情，喜迎蛇年。

圍埋賭枱便談起麻雀經，原來阿Sa是「雀神」，經常打衞生麻雀，精通各地牌術，可謂「打遍天下」，每逢過年都會約同三五知己來個「麻雀王大賽」。阿Sa一提起麻雀即雀躍的說：「麻雀耍樂簡直係國粹，當中牌局變化多端，尤其係台灣牌，可以轉動腦筋，一個健康有益身心嘅運動。」而張繼聰則笑言很喜歡聽「麻雀聲」，他謂：「細個阿媽成日打麻雀，自己瞓覺聽到就覺得好有安全感。」

與舞蹈員喊到失控 此外，Twins去年初開始世界巡迴演唱會，唱足一年，阿Sa得圓倫敦開騷的夢想，她說：「應付『時差』對我來講最難忘。美加巡迴不停去完東岸又去西岸，連續21日，覺得自己體能都真係算係咁。」慶功宴上，阿Sa坦言走到最後一站有點不捨：「啲dancers都好唔捨得，一個二個喺度喊，搞到我都忍唔住，一開咗個掣就好難停㗎喇！」

回港後，先集中火力做電影宣傳，她指去年是超級無敵忙碌的一年，真的有點倦：「我諗今年真係要放慢少少腳步，唔可以走太快。」