MIRROR兵分三路倒數 Edan攝位做「隊長」 兄弟同飲一支水

至於全黑打扮的姜濤緊接AL唱出《DUMMY》,適逢主演劇集《無用的謊言》熱播中,他首唱劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》前,笑謂:「文祖和(劇中角色名)先生話可以唱呢首歌,因為呢首歌係佢作嘅。」之後到Edan壓軸現身,首唱新歌《純銀子彈》,愛搞氣氛的他問3子:「點解淨係我講嘅?」姜濤則答:「我哋就係特登唔講嘢,我想睇吓你會點。」Jeremy就謂:「今晚要負責講嘢咩?我哋唔講嘢㗎。」AL則賣口乖:「你講嘢叻啲吖嘛。」最後合唱團歌《IGNITED 》為演唱會作結。