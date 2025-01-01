MIRROR兵分三路倒數 Edan攝位做「隊長」 兄弟同飲一支水

男團MIRROR兵分三路做倒數騷，姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy率先在澳門連唱兩場，Edan充當「限定隊長」負責帶隊及搞氣氛，4子更飲同一支水，可見兄弟同心、團魂滿瀉。

姜濤、Anson Lo（AL）、Edan及Jeremy以「妹豬組」名義過大海舉行一連兩場演唱會，昨晚更是跨年演出，陪鏡粉迎接2025年。前晚4子甫登場，即首次跳唱現場版的小組歌《Strawberry Love》，之後在約一個半小時的演出中唱足20首歌。其中Jeremy獨唱《唯美本尊》等大熱作品，再到着黑色背心、大晒麒麟臂的AL登場，連唱《Megahit》及《Hey Hey OK!》等Hit歌，擔任「跳舞擔當」不停扭腰，更與Jeremy合唱韓國洗腦神曲《APT.》，將現場氣氛推至高峰。

至於全黑打扮的姜濤緊接AL唱出《DUMMY》，適逢主演劇集《無用的謊言》熱播中，他首唱劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》前，笑謂：「文祖和（劇中角色名）先生話可以唱呢首歌，因為呢首歌係佢作嘅。」之後到Edan壓軸現身，首唱新歌《純銀子彈》，愛搞氣氛的他問3子：「點解淨係我講嘅？」姜濤則答：「我哋就係特登唔講嘢，我想睇吓你會點。」Jeremy就謂：「今晚要負責講嘢咩？我哋唔講嘢㗎。」AL則賣口乖：「你講嘢叻啲吖嘛。」最後合唱團歌《IGNITED 》為演唱會作結。

Lokman AK留守香港 嗌「好攰」的Edan今次旅程可謂責任重大，皆因正副隊長Lokman及Anson Kong（AK）不在身邊，他就負起照顧3位隊友的角色，由帶隊離港到拜神切燒豬，甚至在騷上搞氣氛，全程由他帶頭。不過他和3子老友鬼鬼，親密到在騷上共飲一支水，就知鏡仔關係不分你我。

至於其餘8位成員則再分兩隊，「Band仔組」Ian、Jer、Stanley和Tiger，連同師妹團COLLAR留守香港，睇住煙花跟粉絲倒數。而「夜粥小組」Lokman、AK、Alton和Frankie則到沙田倒數，4子更做「找數真漢子」，日前上載小組歌《FING！》的跳舞版片段，獲網民大讚在3個小組中跳得最有型。