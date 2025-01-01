獨家訪問：拍賀年宣傳片 盡顯青春活力 丁子朗莊子璇抵冷 騰騰震遊街

無綫新年宣傳片找來青春小生丁子朗、小花莊子璇及陳懿德等助陣，日前他們走訪多地拍攝，雖然凍到震，但氣氛十足，為新一年帶來新氣息。而丁子朗與莊子璇異口同聲表示今年渴望嘗試多點新角色，保持良好心態向夢想進發。

無綫小生丁子朗、朱敏瀚、胡鴻鈞，聯同眾小花莊子璇、陳懿德、陳楨怡和鄺潔楹等，日前為無綫拍攝農曆新年宣傳片，眾人由朝拍到晚，乘搭巴士走訪香港多個景點。往年該宣傳片皆由視帝、視后或當家小生、花旦坐鎮，但今年大玩青春感，由一班活力十足的後生演員擔大旗。拍攝當日天氣寒冷，陳懿德表現相當專業，以低胸裝冒寒進行拍攝，務求加強節目視覺效果，至於丁子朗及陳楨怡則凍到翹埋雙手，陳懿德與莊子璇則互攬取暖。

丁子朗昨日接受本報訪問時坦言：「我哋可以話係提早過新年，拍嗰陣我哋穿梭中環海濱、銅鑼灣唔同景點，見到好多遊客，我哋好似旅遊大使咁同大家Say Hi，雖然當日好大風，有啲凍，但係好有氣氛。」剛剛入組拍攝內地新劇《搏憶》的他，有幸與黃宗澤、霍建華等好戲前輩合作，肯定獲益良多，他謂：「今年希望跟更多唔同單位合作，拍多啲作品，自己都有4套劇未出街，希望今年可以畀大家睇到成績。」

保持積極心態 而莊子璇被問到今年的展望時，她坦言都會拍新劇，希望多嘗試不同角色和劇本：「我最想做啲平時做唔到嘅，好似醫生、律師等角色，好想做外科醫生，細個夢想係做醫生，但又考唔到，太難，所以係夢想。啱啱入行最困難，自己都學習中，拍劇、主持、綜藝要學，所有嘢都好新鮮，最難反而係控制自己諗法，做呢行有時好易會有唔好念頭，變得灰心，自己都要學習正面啲，平衡生活同工作，保持住良好心態。」