無綫小花何依婷趁上月結婚一周年,宣布成功造人,早前跟老公進行「3個人的海島之旅」,前日則在社交網晒旅遊照,她寫道:「Happy Babymoon!Saying goodbye to all the ups and downs in 2024,期待2025新開始、新身份。」