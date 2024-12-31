哀悼期闖禍 錯手上載《魷魚》不雅海報 朴成勳秒刪認錯

在《魷魚遊戲》第2季飾演跨性別角色獲得好評的韓星朴成勳，昨日突然在社交網限時動態上載AV版《魷魚》海報後秒刪，引起網民熱議，事務所澄清純屬失誤，對於在國家哀悼時期犯下大錯表示抱歉。

《魷魚遊戲》第2季本月26日上架，雖然被不少觀眾批評劇情牽強和沉悶，但曾在韓劇《黑暗榮耀》演奸角的男星朴成勳，今次在《魷魚》因飾演跨性別角色而獲得不少好評。他昨日突然在社交網限時動態上載《魷魚》日本AV版海報，相中有多名AV女優一絲不掛，尺度甚大，雖然他很快便刪除照片，但仍被大批網民截圖。

朴成勳所屬的BH事務所其後向韓媒解釋：「最近朴成勳在社交網收到很多私訊，他在確認私訊時不小心上載了，他本人也覺得十分震驚和慌張，雖然很快便刪除了，但在全國都在哀悼的時間犯了這種錯誤，他也感到十分抱歉。」並強調今次事件純屬失誤，今後會加倍注意。

此外，男團Big Bang前成員T.O.P今次本色出演，劇中飾演吸毒饒舌歌手，惹來大批觀眾反感。有消息指除了主演李政宰每集袋14.5億韓圜（約780萬港元）外，包括T.O.P在內的演員每集劇酬均為約3億韓圜（約161萬港元），但消息未得到證實。

梁朝偉傳加盟第3季 另外，早前有傳香港影帝梁朝偉有望加盟《魷魚》第2季，但最後確定冇影，如今網上又有傳言指他將於第3季出現，飾演神秘Boss。梁朝偉早於2022年赴釜山時，便已與《魷魚》的導演黃東赫同框合照，當時傳出他將加盟演出，但遭經理人否認。

而英國報章《獨立報》（The Independent）最近舉辦「21世紀60位最偉大電影演員」選舉，梁朝偉榜上有名，是今次選舉中唯一入圍的華人紅星。除此之外，奧斯卡金像影后愛瑪史東排名第2，成為女星之首，另一影后妮歌潔曼則名列第5。有網民質疑愛瑪並非名副其實，甚至認為妮歌比她更適合冠絕女星之位。