暢所欲玄：空亡

六甲空亡在本命中所指何事，自然是要以日元五行而區分，是命中財星空亡？命中官殺星空亡？命中之食傷星空亡？命中之印星空亡？命中肩劫星空亡？所空亡之物對己是有利抑或不利，便要觀察此空亡之星對日主為忌定為喜。

不論日主之五行金木水火土，若以亥子水為喜而空亡了，那對日元是欠佳的。但若以亥子水為忌的，對日主而言便是有利了。當中之空亡也可以區分為輕微影響、不影響或影響嚴重。

若空亡之字為忌的，比如是子字，如此子字不在四柱地支中，那麼影響便不大。若此子字在四柱地支中，那麼影響便最大。反之，如以子字為喜的而空亡，此子字不在四柱地支中，不利之情況便大，如此子字在四柱地支中，不利之情況較輕。

首先，四柱之分野，年柱代表祖上，月柱為兄弟父母宮，日支為配偶宮，時支為子女宮，故年柱見空亡，主和爺爺嫲嫲緣薄，或出生後無緣見爺爺嫲嫲。空亡在月柱那與父母兄弟緣不足，早離家。日支空亡與配偶緣薄，或不容易有結婚對象。時柱空亡與子女緣薄，或有子女不齊的現象。

玄學家伍立群