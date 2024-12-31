胡歌重唱經典 賀《繁花》開播一周年

內地男神胡歌領銜主演的內地劇集《繁花》播出時掀起熱潮，而他為劇集主唱的經典歌曲《好久不見》，在劇集開播一周年之時，身兼劇集執導及總監製的王家衛特邀他再度重新演繹該曲。在周年慶短片中，劇中主要角色演員包括「寶總」胡歌、「玲子」馬伊琍、「汪小姐」唐嫣及「李李」辛芷蕾逐一登場。