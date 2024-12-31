娛樂

王智騫范麒智拍劇咀嘴
以男男CP上陣成功突圍的型男王智騫與范麒智，近日到台灣為主演的BL劇《靈魂約定》拍攝，二人劇中飾演一對大學情侶，為投入角色，赴台期間更不惜睡在同一張床體驗同居生活。雖然二人劇中有親嘴戲和床戲，不過他們覺得最尷尬反而是感情對話和鬧交戲。
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