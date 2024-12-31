黎耀祥義氣助陣 蕭正楠失視帝提名 曹永廉戥唔抵

藝人蕭正楠（阿蕭）與曹永廉（阿廉）日前在廣州舉行音樂會，今次邀得3屆視帝黎耀祥（祥仔）擔任嘉賓。3人合體令觀眾回想起劇集《大太監》，期間阿蕭與阿廉笑言請嘉賓絕對有要求，就是不能靚仔及唱得好過他們，其後阿廉正經表示祥仔很有義氣，一請便立即答應：「佢係我喺圈中好尊敬嘅人，除咗有專業道德之外，佢係從來唔發脾氣。」3人提到多年前在橫店拍《大》劇時，每晚一齊食羊肉，身材由瘦食到變「肥太監」，祥仔笑言：「咁都好配合套劇，因為講我哋喺宮中好食好住。」

大肚黃翠如做「跟得夫人」

另外，阿廉拿阿蕭未能憑《巾幗梟雄之懸崖》入圍萬千星輝頒獎典禮爭「最佳男主角」，反而「降呢」變「最佳男配角」一事來開玩笑，他說：「我都唔知點解佢係男配角，其實應該係男主角，我上年推晒所有男主角嘅戲，就係想畀機會佢攞男主角，點知今年冇入圍。」阿蕭自言冇所謂，阿廉力撐好兄弟攞獎：「你一部劇演咗幾個角色，頂咗好多演員嘅位，令到人哋冇工開，你咁都攞唔到獎，我真係覺得唔應該，不過唔緊要，大把機會，你仲有幾年約係咪？」阿蕭見他口沒遮攔，即表示：「你再咁講落去，你可能過咗今晚就冇（約）㗎喇！我哋今日有高層喺度！」場面搞笑。此外，阿蕭的太太黃翠如現時懷有身孕，但亦有到廣州支持老公，她出外歎Tea時更被網民偶遇。