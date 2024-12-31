娛樂

蔡瑞雪拗腰出「線」

蔡瑞雪自拍派福利，身材呼之欲出。 蔡瑞雪自拍派福利，身材呼之欲出。
蔡瑞雪自拍派福利，身材呼之欲出。
台灣女星蔡瑞雪不時透過社交網與粉絲互動，日前透露將前往法國，並分享旅程的點滴。只見穿灰色緊身上衣的她，下身搭配同色系棉褲，整體打扮休閒舒適，而她拗腰自拍時稍露線頭，惹人遐想！
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