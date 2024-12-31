獨家訪問：李爾晨開舖賺女人錢 邀炎明熹省招牌

藝人李爾晨的美容院前日開張，他直言希望邀請合作音樂特輯《戀上西沙》的拍檔炎明熹（Gigi）到舖頭扮靚。而因合約問題遭無綫雪藏的Gigi日前雖然未能出席新城頒獎禮，但獲頒「勁爆十大卓越歌手」獎項，她發文感恩：「好大嘅驚喜。」

藝人李爾晨在銅鑼灣開設的美容院前日開張，前港姐宋宛穎及無綫高層樂易玲等到場支持。本已是健身店老闆的李爾晨透露投資6位數字開美容院，開店是受到健身行業啟發，覺得可以幫女性變得更靚，問到是否女人錢較易賺？他指使命感較為重要，謙稱生意可以維持生計，如有發展空間，一定會再開分店。

問到會否親自落場為客人做美容？李爾晨笑言不懂，但可以學習，會負責招呼朋友。至於會否邀請拍檔Gigi來扮靚？他指對方相當忙碌，但直言希望她抽空前來：「以我所知佢最近去緊旅行。」他指新一年渴望拍拖，但未有合適對象，透露家人經常催他找另一半，更會以食飯為由介紹對象，但通常不太合適。至於專誠到賀的宋宛穎，期望新一年有機會拍劇，更想挑戰做反派角色。她指暫時不需要姻緣，望專心工作。

Gigi捧獎 發長文感恩 另一邊廂的Gigi，日前在《新城勁爆頒獎禮2024》獲頒「勁爆十大卓越歌手」獎項，極有可能是她今年唯一的音樂獎項，她事後在社交網發文感謝電台及其高層馬浚偉：「好開心新城頒呢個獎畀我，係一個好大嘅驚喜，多謝新城上上下下嘅DJ，我會繼續努力做好自己。在這裏我好想多謝過去一年每位幫助過我嘅人，亦都好多謝公司及一一辛勞嘅工作人員，當然最重要多謝你哋一路上全力支持住我，多謝你哋『Gi炎粉』同『小火苗』（粉絲暱稱），以後我會更加努力，希望將呢個獎嘅力量延續落去。」