選亞姐屢敗屢戰 陳美濤膺三料冠軍 開食戒慶功

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》前晚完滿落幕，16位佳麗經過一番龍爭虎鬥後，由陳美濤成為3料冠軍，而張文婧獲「最上鏡小姐」、「最佳潛質」及「完美體態」獎，成為4料亞軍，季軍則由黃艷奪得。事後眾人接受訪問，曾揚言參選當夏令營，希望能一直參加選美的陳美濤，笑稱或許公司不想她再參選，所以讓她奪冠，又表示十分滿意自己的表現。至於亞軍張文婧及季軍黃艷指冠軍是實至名歸，大讚她很照顧大家，參選期間不時給予意見，提點其他佳麗。問到張文婧覺得自己輸在哪方面？她坦言獲得亞軍已很高興，美濤一直是她的心水冠軍人選。季軍黃艷則指張文婧是她在眾多佳麗中最好的朋友，見她獲獎自己也很激動，戥對方開心。