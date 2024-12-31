姜濤粉絲搶飛攻《叱咤》 林家謙中途殺出 馮允謙獎王寶座受威脅

林家謙

樂壇第二張成績表將於明晚派發，角逐「叱咤女歌手」的李幸倪大有機會摘下金獎，而男歌手獎本是馮允謙及陳卓賢之爭，不過臨尾殺出林家謙，形成三雄鼎立局面，頒獎禮隨時出現「雙獎王」！至於姜濤的歌迷瘋狂課金，誓助偶像擸票破「蛋」！

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明晚在亞博舉行，昨日瘋傳最新走勢預測，競爭最激烈的是同得3首冠軍歌的馮允謙（Jay）及MIRROR成員陳卓賢（Ian），不過林家謙10月底推出電影《破．地獄》主題曲《普渡眾生》，在電影票房節節上升的助攻下，盡享「遲嚟先上岸」福利，短短7周在電台日播夜播下，播放率追貼Jay及Ian，令「叱咤十大專業推介」的歌曲獎有變，而Jay的《會再見的》累積上榜達11周，「至尊歌曲大獎」應是其囊中物。

Jay、Ian及林家謙在「叱咤十大」歌曲獎爭一席位外，「男歌手」及「唱作人大獎」金銀銅獎亦是他們的競技場，當中Jay首奪「男歌手金獎」勝算較高，林家謙和Ian要與陳健安爭銀、銅獎。同時Jay的《EMO》是「至尊唱片大獎」大熱之選，不過有機會連奪4獎的他未必是大贏家，皆因只要林家謙擸埋「作曲人大獎」，就會跟Jay打成平手，今屆可能誕生「雙獎王」。

李幸倪攜VIVA摘金 女歌手方面，李幸倪（Gin Lee）大有機會首奪「叱咤女歌手」金獎，銀及銅獎則傳是陳凱詠、雲浩影及黃妍之爭，有指Gin Lee的師妹團VIVA是「生力軍組合」金獎得主，力壓MIRROR師弟團ROVER。至於人氣男團MIRROR可能不敵Dear Jane及師妹團COLLAR等，未能打入組合獎三甲，但靠歌迷投票的「我最喜愛的組合」獎就勝算高。

為免姜濤全晚坐「冷板櫈」，網上瘋傳「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）四出拉票，為偶像爭取「我最喜愛的男歌手」獎，並瘋狂課金買贊助商品，現時已持有6,000張入場券，誓要助姜濤奪得當晚由現場觀眾票選的「我最喜愛的歌曲」獎，但隊友Anson Lo的號召力亦不容小覷。另外，有人在拍賣網開價13,000元，炒賣兩張原本是免費換來的入場券，認真狼死！

馮允謙（左）與Ian本已鬥得難分難解，現時還殺出勁敵林家謙。 Gin Lee大有機會首奪「叱咤女歌手」金獎。