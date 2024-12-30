娛樂

黑絲Kendall誘Fans私有化

美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner，在社交網上載身穿露肩黑色珠片上衣配黑色絲襪，坐在客廳火爐旁的照片，施展長腿誘惑，留言：「放我入你個袋入面。」
另外，她的妹妹Kylie上載對鏡自拍照，穿上珠片晚裝大晒Fit爆身材，表示過了一個最甜蜜的節日。
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