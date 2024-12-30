宋智孝磨刀8年打「內」戰

韓國女星宋智孝早前宣布設立內衣品牌「NINA.SSONG」，她在節目中透露花了近8年籌備，還親自去東大門市場物色布料。品牌的社交網昨日宣布內衣上架，她做生招牌影寫真宣傳，穿上自家出品大騷豐滿上圍及小蠻腰，S身形表露無遺。