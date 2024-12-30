《APAN》派彩皆大歡喜 池昌旭林秀香膺演技獎 金泰璃贏最高榮譽

韓國頒獎禮《2024 APAN STAR AWARDS》前晚在首爾舉行，女星金泰璃憑人氣韓劇《正年》捧走全晚最高榮譽的「大獎」，男星池昌旭與池賢宇同獲「男子最優秀演技獎」，林秀香與李荷妮則贏得「女子最優秀演技獎」。

金泰璃主演改編自同名網絡漫畫的古裝劇《正年》上月播畢，她飾演擁有聲樂天賦但家境貧窮的少女「尹正年」，演技獲觀眾激讚，前晚她在《2024 APAN STAR AWARDS》憑該劇勇奪最高榮譽的「大獎」，而《正年》同時捧走「作品獎」。

至於男星池昌旭憑劇集《歡迎回到三達里》獲「中篇劇集男子最優秀演技獎」，「中篇劇集女子最優秀演技獎」則由《夜晚開的花》女星李荷妮奪得；韓劇《美女與純情男》的池賢宇與林秀香，分別捧走「長篇劇集男、女子最優秀演技獎」；而劇集《和我老公結婚吧》男星李伊庚，則偕《正年》和《法官大人》女星鄭恩彩獲頒「中篇劇集男、女子優秀演技獎」；「長篇劇集男、女子優秀演技獎」則由《高麗契丹戰爭》男星桐俊與《幸運的我們》的吳賢慶獲得。

邊佑錫金惠允捧情侶獎 今年憑韓劇《背著善宰跑》上位的男星邊佑錫與拍檔金惠允，大熱贏得「人氣獎」及「最佳情侶獎」，兩人未有現身領獎，但邊佑錫上載親密合照慶祝，而他於劇中以樂隊Eclipse主音身份演唱的《陣雨》則獲「OST獎」；男歌手姜丹尼爾獲頒「最佳藝人獎」。