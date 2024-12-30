暢所欲玄：甚麼才是好運到尾？

我是玄學學者，喜歡通過研究、搜集、觀察、反覆考驗去找出答案。在研究中發現有些所謂高人，縱使家財億萬，為甚麼仍不停出盡方法去宣傳自己？是自卑沒有自信？還是根本沒有真材實料？最重要是得不到真正高人認同。

我發現這些人口齒伶俐，但沒有口德，俗語有所謂「勢不能去盡，話不可說盡」，舉例，說自己最準好勁，即暗示別人不準，真是大言不慚。正如現在政府也規定一些藥物即使可以殺掉甚麼惡疾，也只可說有幫助。那些真正厲害的人，從來不會把「厲害」兩個字掛在嘴上。真正有料，蝴蝶自來。天公好公平的，不會給這些人永恒的福祿，這是口德不好所種下的因果，那些安靜沉穩、默默努力的人，才會行運行到尾。

冬至過了，大家記着，要到立春即今年2025年2月3日22點11分才正式踏入乙巳蛇年，早一分鐘仍是龍年，大年初一是歲首，並不是蛇年開始。所謂「一年之計在於春」，明白這句話是怎樣來的，就不會亂用，若沒有認真尊重中華文化，外國人更看不起你。正如你去找師傅批流年，以了解明年運程，也不是那麽簡單看你是甚麼生肖來定論。

文化再高，高不過善良，外表再靚，靚不過教養，才華再好，好不過品德，你真我更真，你假我轉身。

堪輿學者元海