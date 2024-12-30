藝人龔嘉欣先後在無綫綜藝節目《拍檔廚房》及社交網大晒廚藝，近日她再展身手，首度主持12集無綫飲食節目《在家宴客50道菜》，當她跟大廚黃永幟學煮奶白魚湯時，被叮囑：「第時你生細路仔，有呢個鯪魚湯就有奶飲喇！」嚇得她大笑高呼：「有排等喎！」另一大廚讚她內在美與外在美兼備，搞笑說：「搞錯呀！仲未嫁？」