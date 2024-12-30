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周嘉洛開餐嗌幸福
藝人周嘉洛近日返將軍澳電視城拍攝，開工前到Canteen醫肚，簡簡單單又一餐。他與叉雞飯搞笑合照，見賣相整整齊齊，看來不俗，他寫道：「食到佢個性價比，食完覺得自己好好彩，可以遇到呢碟滿足到自己部分喜好嘅好燒味，然後有幸福嘅感覺。想祝福大家，都能夠隨心設定令自己幸福嘅標準。」
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