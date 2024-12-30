Edan首執導筒 被勸轉做幕後

男團MIRROR成員Edan終於成就解鎖，推出首支親自作曲的新歌《純銀子彈》，他說：「一路講咗好耐，前排有啲靈感，寫咗幾個Chorus出嚟，Send畀身邊人聽，聽完覺得幾好聽，甚至花姐（經理人）都叫我以後唔好做幕前，唔好唱歌，做幕後啦！自己寫嘅歌係個幾得意嘅契機。」

除了嘗試作曲，MV更是其處男執導作，Edan覺得做導演比演員責任更大，以前一Cut機就可以返休息室撳手機，但當導演就要長期睇Mon，他說：「自己構思成個Concept點拍，有本簿仔寫吓諗吓，諗唔同嘅分段同場景，再諗唔同鏡頭，每個鏡頭點樣拍、點剪接。」他自問經驗尚淺，特地找來花姐任副導，又抵死表示十分享受做導演：「因為花姐尊敬咗我好多，對我嘅態度係好服從，會不停講『導演點呀？』，佢乜都問我意見，有世界被我掌控嘅感覺！」

AK以童真取勝 至於MIRROR副隊長Anson Kong（AK）前日出席遊戲卡活動，對於在「全球百大型男」選舉中排名23，他笑言只是虛名：「型唔型唔係自己講。（覺得自己型喺邊？）我型在有童真，鍾意玩玩具。」談及排名第2的隊友姜濤公開呼籲Fans不要再推他上榜，AK覺得姜濤可能不想Fans亂花錢。