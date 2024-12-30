中娛星動：吳磊登頂大變身 劉亦菲壟斷排行榜稱霸

「神仙姐姐」劉亦菲主演的劇集《玫瑰的故事》，近日在內地一個綜合排行榜連奪多個第一名，她更力壓趙麗穎和楊紫，佔據劇集演員綜合熱度排行榜榜首，認真厲害！

劉亦菲出道多年演過不少劇集，今年主演的《玫瑰的故事》更是大受歡迎，她近日在內地一個綜合排行榜奪得多個第一名！人氣強勁的她，在劇集演員綜合熱度排行榜中，以82.4熱度量登頂，緊隨其後的是趙麗穎和楊紫，至於今年憑劇集《墨雨雲間》再次走紅的吳謹言則排第10位。

劉亦菲在「2024年度熱議角色」中，再以《玫》劇角色「黃亦玫」成為第一名，同時冠絕「瀏覽量」排行榜，而在「熱搜年度報告」中，她更是唯一上榜明星。她今年憑《玫》劇在口碑、熱度及贊助等各方面遙遙領先，該劇更被網民推舉為2024年度頂流劇集。

許凱李現主演作打入三甲 至於內地新生代演員吳磊是童星出道，今年與趙今麥合作《在暴雪時分》，每集瀏覽量平均高達3,144萬，在另一排行榜揮低許凱的《你比星光美麗》及李現的《春色寄情人》，摘下今年流量冠軍，炙手可熱！日前迎來25歲生日的他，以藍色瞳孔襯銀髮的新穎造型拍片娛賓，一身裝扮充滿未來科幻感，型格十足，成功引起網民熱議登上熱搜。