東港城獻Sing 粉絲逼爆 姚焯菲入劇組 唔恨感情線

「聲夢」歌手姚焯菲、詹天文、張馳豪及《中年好聲音2》冠軍古淖文昨日參與東港城「New Year's Rhythm」Music Show，除了獻聲又與現場觀眾玩遊戲，吸引數百粉絲逼爆商場，場面墟冚。

剛於新城勁爆頒獎禮獲「勁爆躍進女歌手」金獎的姚焯菲，因要趕往澳門開騷，故未有時間向獲「勁爆十大卓越歌手」獎的姊妹炎明熹祝賀，希望稍後能相約對方及一眾「聲夢」好友吃團年飯。將會參與《愛．回家之開心速遞》拍攝的她，透露剛收到劇本，笑指沒有感情線，自己亦不期待。提到即將舉行的叱咤頒獎禮，她表示會出席，歌衫會以簡約為主，不會澎湃。

張馳豪推跳唱歌 身旁的詹天文因要返廣州繼續學業，故未能出席叱咤，至於張馳豪則透露會出新跳唱歌，當中包含大量舞步，笑言有點擔心如何兼顧唱歌，並計劃跟姚焯菲合作寫合唱歌。

同場的古淖文被問到2024年成績大豐收，他笑稱平日已經常買靚衫獎勵自己，有餘錢會交給媽咪儲起，以備不時之需。