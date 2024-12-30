江嘉敏晒名牌袋 收花示威

無綫小花江嘉敏舊愛、電競公司高層男友Anthony，於社交網高調放閃，而江嘉敏亦不甘示弱，上載收到大束桃紅色襯白心形玫瑰花及生日蛋糕的照片，疑似有新戀情。

上月剛踏入30歲的江嘉敏，前年與拍拖3年的Anthony分手，當時令江嘉敏飽受情傷。事隔多時，Anthony近日在社交網分享一張長髮美女的照片，側面看有幾分似賈曉晨，而上方一個心形圖案，內有Anthony與女友穿到紅噹噹眉目傳情，充滿佳節氣氛，甜蜜滿瀉。

5星級酒店留影 同日，江嘉敏亦有在社交網出Po，先留言「熱辣辣懶洋洋過聖誕」，之後再分享多張靚相，見她穿上露肩短裙，拎住白色名牌手袋在5星級酒店的走廊留影，又收到大大束桃紅色襯白心形的玫瑰花及生日蛋糕，又寫道：「#今年收過最開心嘅禮物係咩啊#年年都收到廁紙#連埋生日禮物一齊拆#呢間氣球店要咩都整到超勁#超愛手上個Snoopy氣球花束」。

江嘉敏自去年起已頻頻大晒收花相，又騷多個名牌手袋，因而被指「忽然富貴」，一度傳她撻着醫學美容集團創辦人兼家庭醫生陳正寧，但江嘉敏其後澄清雙方只是朋友。