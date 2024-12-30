都市輕喜劇 與吳若希十年一遇 蕭正楠出軌悲歌 Cute中有渣

無綫輕喜劇《奔跑吧！勇敢的女人們》今晚八時半於翡翠台首播，戲中蕭正楠對老婆吳若希愛得肉麻，背後卻與「小三」賴慰玲搞婚外情，由愛妻號變身渣男的他，不忠背後有故事，有笑有淚，他自嘲角色說：「真係好cute渣。」

無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》由林瑋澄監製，蕭正楠、吳若希、賴慰玲、朱敏瀚等演出。以娛樂圈為背景的瘋狂故事，蕭正楠與當紅花旦吳若希因「一次意外」奉子成婚，育有一對仔女。迷戀蕭正楠的吳若希得償所願，婚姻生活本來美好，但老公突然憑「愛妻號」形象人氣急升，但肉麻寵妻背後，卻與舊愛賴慰玲發展婚外情。「兩頭住家」的蕭正楠透過荒謬方法化解危機，歡笑背後探討兩性、婚姻關係，笑中有淚。

黑色幽默減殺傷力 現實中蕭正楠對老婆黃翠如體貼入微，好老公形象深入民心，今次演繹出軌角色有一定壓力，阿蕭表示：「好多人聽到呢個角色，都會話咁渣點演呀，諗咗好多方法，好似用黑色幽默嘅演繹去降低殺傷力。不過，角色又要扮愛妻號去搵錢，個心其實又喺『小三』度，演繹難度都好高。」

蕭正楠坦言有心理準備劇集出街後會捱鬧，他搞爛gag笑說：「角色又渣、又cute，所以係要做到好cute渣先得，相信劇集出街會有回響，會有人鬧呢個角色，但討厭得嚟亦都戥佢心痛，佢都係兩難，唔知點去做決定，觀眾睇落就會明白，會笑住鬧呢個男主角。」十年後再合作拍劇，他大讚吳若希有驚喜：「佢對夫妻感情戲好易投入，結局大家都好傷心嘅一場戲，笑中有淚。」與賴慰玲則識於微時，初入行時曾一起演出舞台劇，蕭正楠大讚兩人有演喜劇特質：「佢兩個笑點都好低，喜劇係需要去撞出火花，大家合作得好開心。」