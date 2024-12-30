張敬軒完騷返屋企「罰抄」 張智霖打頭陣唱歌 被搞「亂」檔

男神張智霖前晚落力演出戶外騷，更大爆日前在日本旅行期間，太太袁詠儀於超市過足「shopping癮」，又指自己迷上浸溫泉。同場的張敬軒返家後即公開「找數罰抄」，果然是真君子！

張智霖（Chilam）、張敬軒、周柏豪、胡定欣及陳展鵬等前晚為澳門一個戶外演出站台。打頭陣獻唱《歲月如歌》及《祝君好》的Chilam，演出及受訪時不時遇上狂風亂舞，搞到「頭髮亂了」，情況略為尷尬，他大方回應：「戶外演出不時都會有同天氣相關嘅情況要考慮，都要學習適應。」談到早前與太太袁詠儀及兒子魔童往日本度假，Chilam透露自己迷上了浸溫泉，浸到皮膚很滑。至於太太的瘋狂購物性格發揮得淋漓盡致，即使於超市亦能買到大包小袋，今次行程相當愉快。當被問到好友郭富城日前在台灣開騷時不慎踏空跌落台，他坦言關心對方，且第一時間於網上睇片了解，但覺得城城需要好好休息，故未有傳短訊問候，以勉打擾對方。

張敬軒則風塵僕僕，前晚在港領獎後即趕往濠江，完成演出後再返家開live與粉絲互動，且兌現承諾，為自己於頒獎禮獻唱忘詞「埋單罰抄」，又打算把抄寫好的歌詞送給粉絲留念，最搞笑是他突見肚餓，「當眾」吩咐工人姐姐翻熱鬆餅醫肚。

陳展鵬爭視帝有難度 而陳展鵬前晚演唱時獲太太單文柔及囡囡小豬比特意到現場打氣，被問到對今年視帝寶座之爭是否有足夠信心時，他坦言﹕「我套劇年頭已經播咗，年尾台慶劇實在有好多好嘅劇，真係幾難揀㗎。」至於胡定欣剛度過了首個認愛後的聖誕，被追問是否叫男友「Honey」時，她耍太極叫大家毋需理會稱呼，又急轉話題指除夕夜有倒數工作，並自認事業型女性，節日愈多工作愈好。