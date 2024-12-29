與金惠允CP再合體 邊佑錫狂擸6獎 成《AAA》大贏家

人氣韓劇《背著善宰跑》的男星邊佑錫與女星金惠允前日合體參加《2024 Asia Artist Awards》（AAA），兩人以大熱姿態贏得「最佳情侶獎」和「人氣獎」，其中邊佑錫共捧走6個獎，成為全晚大贏家！

由韓國媒體主辦的《AAA》前晚在泰國曼谷舉行長達4個多小時的頒獎禮，頒發歌手及演員部門的多個獎項。今年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫與女星金惠允相隔多時合體出席頒獎禮，兩人除贏得「最佳情侶獎」和「人氣獎」之外，又捧走「Best Artist獎」。邊佑錫與韓劇《和我老公結婚吧》的女星朴敏英分別奪得「年度男、女演員獎」，又和女團IVE成員張元英一同獲得「Asia Celebrity獎」，他在《背》劇中以男團Eclipse主音身份演唱的歌曲《陣雨》贏得「Best OST獎」，金惠允則與男團EXO隊長Suho共同奪下「Best Actor獎」。

張元英姊妹首同框 男星金秀賢就憑韓劇《淚之女王》勇奪「年度演員獎」，他亦捧走「Best Artist獎」、「Hot Trend獎」及「Fabulous獎」多項榮譽。至於今年以劇集《金字塔遊戲》出道的張元英胞姊張多雅就獲得「新人獎」，當晚剛好由張元英擔任活動主持，兩姊妹首次同框，粉絲都大表驚喜。

歌手部門方面，人氣女團NewJeans與LE SSERAFIM分別奪下「年度歌手獎」及「年度演出獎」，人氣男團NCT 127及DAY6分別贏得「年度舞台獎」及「年度專輯獎」，至於「年度歌曲獎」則由人氣女團BLACK PINK成員Rose憑歌曲《APT.》獲得，男團ZEROBASEONE（ZB1）與女團KISS OF LIFE則獲頒「Best Musician獎」。