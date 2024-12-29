阮浩棕驚拍拖影響事業

憑無綫劇《異空感應》而人氣急升的「上等孫」阮浩棕近日接受電台節目訪問，對於捱至第10年才攀上男二，他不覺兜遠路及懷才不遇。提到緋聞女友何沛珈，他坦言大家價值觀接近，問到對方是否滿足其擇偶條件？他笑言：「了解吓先啦！」並直言現階段以事業為先：「喺呢行拍拖點都對事業有影響，況且依家我未能夠養妻活兒。」