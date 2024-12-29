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黃婧靈獲兩猛男護航
「波波」黃婧靈早前因失足碌落樓梯，導致腳掌骨裂，要長時間戴上固定護具，日前她於社交平台宣布已康復得七七八八，上載的短片中可見她獲兩位猛男一人一邊提起助行，見波波笑得如此開心，就知她多享受！
她還搞笑指「原來無打跛腳唔使憂呢回事」，直言都有努力返工，更有好多好心人見到她趷吓趷吓都會扶一把。
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