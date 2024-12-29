赴台宣傳 放肆狂食 劉佩玥想跟楊謹華學嘢

張振朗、劉佩玥（Moon）與陳曉華近日代表無綫赴台北出席「TVBI傳媒晚宴」宣傳新劇及節目，並登上當地多個王牌綜藝擔任嘉賓，包括《女人我最大》、《那些年那些歌》、《11點熱吵店》、《娛樂新聞一級棒》，還有棒棒堂最新綜藝節目 《來吧！哪裡怕！》，3人均不約而同表示此行最興奮莫過於首次參與當地綜藝節目，因為平時也有收看，今次有幸成為其中的嘉賓，期望將來有更多的機會跟不同團隊合作！雖然行程緊密，他們忙裏偷閒吃麻辣火鍋及逛夜市，期間被不少途人認出。

張振朗自認台劇擁躉 振朗透露今次是初到當地工作，大讚當地工作人員非常熱情及對他們照顧有加，他說：「我哋上咗其中一個節目係講嘢食，可以喺節目上瘋狂咁食嘢，有啲係好地道美食，唔係經常有機會食到。」他指此行發現原來不少當地人也有觀看他們演出的港劇，而他亦是台劇擁躉：「我好鍾意謝盈萱同劉冠廷，希望可以去更多地方宣傳同有合作機會。」

至於Moon最開心跟《女人我最大》的主持藍心湄見面，因她從小就是該節目粉絲，講到最想合作的台灣藝人，她首推楊謹華：「由《敗犬女王》開始就好鍾意佢，喺《影后》嘅演出好有新鮮感，係好值得學習嘅藝人。」