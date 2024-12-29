Anson Lo險跌出榜外 姜濤封全球第2帥 尷尬嗌停

一年一度的全球百大帥哥美女排行榜昨日出爐，「雷神」基斯漢斯禾夫獲得冠軍，男團MIRROR成員姜濤躍升到第2位，其隊友Anson Lo則勁跌到91位。獲封全球第2帥的姜濤卻在社交網出Po「投訴」，表示尷尬得要命。

美國網站TC Candler的「全球百大帥哥排行榜」與「全球百大美女排行榜」昨日公布結果，本地男團MIRROR繼續有成員上榜，最威水是去年排第5位的姜濤今年躍升到第2位，僅輸給憑漫威超級英雄角色「雷神」走紅的冠軍、澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）。不過MIRROR其他成員的排名則下降，Anson Lo由去年的39位急跌到91位，幾乎跌出榜外。Anson Kong則由去年的18位跌至23位，去年排第72位的Edan更是榜上無名。

但榮獲亞軍的姜濤卻有微言，在社交網出Po寫道：「拜託不要再幫我放上榜了，每次這種排名讓我尷尬的要命，不要說你們，我自己都覺得在瞎掰。」又自言當家裏的第2帥就好，因為第1帥是其父親。

此外，韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook、V及Jin分別排第7、11及64位，荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）及英國萬人迷碧咸（David Beckham）分別是第86及98位。

蔚雨芯排名躍升 「百大美女」方面，「魔鬼胸」女神蔚雨芯繼去年後再度上榜，更由去年的第68位升至45位，是榜上唯一的香港代表，至於冠軍是菲律賓女星Andrea Brillantes。而韓國人氣女團BLACK PINK的4名成員均有上榜，名次最高的是排名第2的Jisoo，Rose、Lisa與Jennie則分別排第7、18及35位。韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜與日本成員Sana分別排第14及22位。