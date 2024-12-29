中娛星動：爸爸代報平安 全年無休終冧檔 趙露思被揭患抑鬱

內地女星趙露思日前被拍到癱坐輪椅上入院接受檢查，見她臉色蒼白，眼神渙散，惹起全城關心，有消息指她罹患神經系統疾病，更有傳媒爆她患上抑鬱症，眾說紛紜，令粉絲擔憂不已。

26歲內地「甜寵女神」趙露思日前突然病倒，被拍得深夜坐輪椅緊急入院，軟癱在輪椅上的她面容憔悴、膚色蒼白，氣若游絲。有消息指她罹患神經系統疾病，已無法說話、不能自行走路，外界都很關心她的病況。幸而昨日傳出趙露思的爸爸已在粉絲群組報平安，表示女兒正在休息，希望大家別擔心，相關詞條「曝趙露思爸爸報平安」亦登上熱搜榜。

網民列出行程表 同時，有網民整理出趙露思今年的行程安排，發現她拍攝了《珠簾玉幕》、《許我耀眼》以及《戀人》這3部劇，中間還有配音工作、雜誌拍攝、商務拍攝、時裝周活動、直播等行程，工作安排緊湊，根本沒有充足的休息時間，粉絲大表心痛，直言偶像就是累壞了，難免病倒。

對於趙露思的病情眾說紛紜，還有內地傳媒指她罹患抑鬱症，而詭異的是趙露思的社交平台目前被封鎖，無法瀏覽，其工作室只是稱她突發身體不適，已經就醫，目前正在治療休養，但沒有針對病況進行詳細說明，亦沒有解釋社交網被關一事，着實讓人不解。