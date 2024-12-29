張敬軒掃3獎成大贏家 李幸倪搣甩「二奶命」 首登《勁爆》歌后

Gin Lee首奪「勁爆女歌手」，興奮不已。

《新城勁爆頒獎禮2024》昨午於灣仔會展舉行，張敬軒成為終極大贏家，全場尖叫歡呼聲不絕。李幸倪（Gin Lee）則成功擺脫「二奶命」，首次登上歌后寶座，她豪氣指希望父母以自己為榮。

本屆新城頒獎禮邀得約百位本地歌手參與，人氣組合MIRROR、ERROR及COLLAR，連帶寰亞及華納全體歌手未見蹤影，幸得張敬軒及Gin Lee撐起全場。部分得獎者亦未有親身領獎，當中包括連獲「勁爆作曲」及「勁爆唱作人」的MIRROR成員陳卓賢，以及勇奪「勁爆十大卓越歌手」的炎明熹。王嘉爾與韓國女歌手BIBI合作的歌曲《Feeling Lucky》獲頒「勁爆播放指數歌曲」，他拍片講出致謝辭。最終華納與寰亞歌手全部「捧蛋」，就連寰亞旗下最具人氣的馮允謙及雲浩影亦未能作出「零的突破」，令人愕然！

而張敬軒成為全場大贏家，先後獲頒3個大獎，包括「勁爆年度歌手」及「勁爆唱作人」金獎，作品《青春告別式》更成為「勁爆年度歌曲」，他承諾會繼續用音樂講想說的故事，這是他第8度獲得「勁爆年度歌手」。受訪時被問到多間唱片公司未有派歌手出席，軒仔回應：「依家頒獎禮玩法唔同咗，大家都有自己嘅評審機制，有啲歌手入到個機制係好值得鼓勵。只要傳媒同歌迷唔放棄我，我都會繼續出席頒獎禮。」談到2025年新年願望，軒仔希望多陪父母旅行。

鄧小巧眼濕濕 歌后方面，Gin Lee終於擺脫「二奶命」，首奪「勁爆女歌手」，興奮之情難以形容。她於台上感性謂：「多謝EEG每位同事呢兩年付出嘅努力，以及同我合作過嘅所有人，喺我身上付出嘅心力，亦多謝粉絲嘅支持。」對於父母在場見證得獎，她直言希望雙親以自己為傲。其所屬唱片公司英皇共奪得13個獎項，成績斐然成「超級班霸」，Gin Lee同門鄧小巧、曾傲棐、黃明德及女團VIVA等上台領獎時，都不忘多謝已故高層Shirley，小巧更多次望向半空忍淚，場面感人。