藝人羅毓儀與不少港人一樣，放假會選擇到深圳食買玩。日前她就相約友人到深圳遊玩，行程編排緊密玩足一日！她試了不少熱門玩意，大滿足的她在社交網分享：「平安夜開完工！聖誕節北上一日遊，行程非常緊湊，首先係食椰子雞、再玩卡丁車、再食雪糕、再唱K、再食燒烤、再按摩！」