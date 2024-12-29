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羅毓儀北上做車神
羅毓儀食飽飽後，落場挑戰卡丁車。
藝人羅毓儀與不少港人一樣，放假會選擇到深圳食買玩。日前她就相約友人到深圳遊玩，行程編排緊密玩足一日！她試了不少熱門玩意，大滿足的她在社交網分享：「平安夜開完工！聖誕節北上一日遊，行程非常緊湊，首先係食椰子雞、再玩卡丁車、再食雪糕、再唱K、再食燒烤、再按摩！」
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