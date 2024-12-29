娛圈單打：心病還需心藥醫 捱殘副偈又何必

內地新一代頂流花旦趙露思傳出病重消息，嚇煞兩岸三地粉絲！網上忽然流傳露思一臉病容癱坐輪椅、由友人推入醫院嘅照片，加上其社交平台離奇被封鎖，疑似被噤聲，益發顯得事有蹊蹺！病重消息迅即炸開了鍋，其非人拍戲行程亦隨之曝光，外界都擔心小妮子年紀輕輕就捱殘咗！

嗱，究竟內情係點，到家陣都未有官方定論，但露思爸爸就向粉絲報平安，指女兒目前正在休養，着大家不用擔心，似乎病情並非外傳嘅「神經系統疾病」咁嚴重。內媒就盛傳露思患嘅係精神病，話佢有嚴重抑鬱症，噢，聽到都令人心痛！

即係咁，露思係當紅女演員，行程排得密麻麻就預咗，畢竟花無百日紅，有得搵錢，梗係搵多啲。之不過，露思一年拍三套劇，中間又有其他商演，完全冇時間休息，因此捱病都唔出奇。希望佢好好休息，唔好咁搏殺啦。

話時話，小妮子呢一年都可謂是非纏身，既被指拍戲耍大牌，又被批整容唔肯認，體形則一日比一日消瘦，猶如紙片人一般，難得佢本尊仲嫌唔夠瘦，想再減多幾斤！真係為咗靚靚，衣帶漸寬終不悔。

最近佢同《玫瑰的故事》男星彭冠英合作《戀人》，本來萬眾期待，如今忽然入廠，戲份補拍無期。查實，之前已傳出露思對劇本不滿，曾與劇組溝通不果，搞到非常焦慮。於是乎，黑粉言之鑿鑿話露思「適時」病倒，目的係要跟劇組頑抗！喂，又唔好咁多陰謀論！露思奄奄一息，我見猶憐，不過心病還需心藥醫，若然大家有矛盾，倒不如好好溝通，四四六六拆掂佢，唔好搞到抑鬱咁慘情吖！