郭富城攻蛋濺血 失足墮台

郭富城（城城）時隔5年，前晚在台北小巨蛋舉行世界巡唱，台灣「不老男神」林志穎亦專誠捧場。不過首場演出意外頻生，城城唱到第4首歌《越愛越好》時，左手中指濺血，之後唱完快歌《分享愛》時往後退，疑因沒注意到身後升降舞台已降下而踩空，失足跌落台底發出巨響，不少粉絲都極為擔心，幸好他最終順利完成演唱會。城城完騷後發文報平安，澄清唱完《分》後踏空一步，因咪高峰撞到舞台邊的鋼板才會發出巨響：「我是完全沒有碰撞到，謝謝大家的關心，令太多人擔心了，真的不好意思！」又不忘幽默，心痛新特製的咪高峰因此刮花。而城城的經理人小美亦表示：「城城沒事，只是在轉升降位時手拿咪，碰到台邊，沒事發生！反而之前唱《越愛越好》時被衣服珠片刮損手指，但也是沒有大問題，繼續落力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」