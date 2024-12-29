郭富城攻蛋濺血 失足墮台
天王郭富城前晚在台北小巨蛋舉行巡唱期間連環發生意外，先是左手中指在跳唱時被衣服上的珠片刮傷濺血，之後唱完快歌往後退時，又踩空失足跌落台底發出巨響，令全場觀眾心驚膽戰！
郭富城（城城）時隔5年，前晚在台北小巨蛋舉行世界巡唱，台灣「不老男神」林志穎亦專誠捧場。不過首場演出意外頻生，城城唱到第4首歌《越愛越好》時，左手中指濺血，之後唱完快歌《分享愛》時往後退，疑因沒注意到身後升降舞台已降下而踩空，失足跌落台底發出巨響，不少粉絲都極為擔心，幸好他最終順利完成演唱會。城城完騷後發文報平安，澄清唱完《分》後踏空一步，因咪高峰撞到舞台邊的鋼板才會發出巨響：「我是完全沒有碰撞到，謝謝大家的關心，令太多人擔心了，真的不好意思！」又不忘幽默，心痛新特製的咪高峰因此刮花。而城城的經理人小美亦表示：「城城沒事，只是在轉升降位時手拿咪，碰到台邊，沒事發生！反而之前唱《越愛越好》時被衣服珠片刮損手指，但也是沒有大問題，繼續落力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」
自揭憑身形走紅
城城對台灣情有獨鍾，曾直言「我的開始是在台灣」，他早年在台發展時，曾因拍攝廣告爆紅，他在演唱會上就自爆當年的秘辛，透露當時廣告商是看中他身形不高，才能凸顯電單車很大台，沒想到竟助他開拓演藝輝煌之路，從1990年紅到現在，他勉勵粉絲：「不要因為自己的先天條件氣餒！」以滿滿的正能量感動粉絲。
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