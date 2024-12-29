身家大縮水 與黃有龍割席 趙薇自爆離婚：關係早已解除

內地女星趙薇與老公黃有龍近年屢傳婚變，日前黃有龍被入稟高院追債7.5億港元，趙薇急急割席，昨日自爆多年前已離婚，關於對方的任何事均與她無關！消息一出引起極大回響，有網民更指黃有龍經已再婚，對此趙薇未作回應。

現年48歲的趙薇早年被指於天后王菲的飯局上認識商人黃有龍，之後兩人拍拖，並於2008年登記結婚，2010年誕下女兒「小四月」，趙薇婚後未有淡出幕前，黃有龍全力支持她的夢想，更不惜用金錢提供協助，可惜近年隨着兩人經濟狀況有變，負面消息不斷，更多次傳婚變。

趙薇一直沒有回應，直至昨日於社交網突然拋出「震撼彈」，公告已離婚多年，她寫道：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。」她更特別標明兩人現時毫不相干：「任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。」

高峰期擁78億 此文一出引起極大回響，不少網民指趙薇應一早公開此事，不該「啞子食黃連」，亦有網民在其貼文下指出兩人早於2019年已分居並申請離婚，而黃有龍已跟家庭教師再婚並育有孩子，然而消息不知真偽。儘管趙薇未有回應，但已引來熱議，有網民更重提黃有龍婚前曾與前港姐冠軍葉翠翠交往，有傳送過豪宅給對方。

近年傳財困的黃有龍，與趙薇一度坐擁78億港元身家，高峰期在世界各地均有物業，並投資多個大型酒莊，更曾借給謝霆鋒拍攝節目《十二道鋒味》，風頭十足！可惜至2018年，黃有龍與趙薇被內地以擾亂市場秩序等問題，被中證監罰款30萬元及禁入證券市場5年，自此情況慢慢逆轉，近年黃有龍多次被指欠債，本月23日更被入稟高等法院，連本帶利追討約7.5億港元，暫未排期聆訊。據資料顯示，他曾多次被入稟追債，金額超過3億港元。

花旦輪流失婚 趙薇多年來情路崎嶇，1996年認識首任男友富二代葉茂菁，1999年11月在香港機場被拍下親密照，令戀情曝光，兩人還見過雙方家長，可惜關係於2001年結束。兩年後，趙薇傳出與汪道涵兒子汪雨相戀，關係僅維持兩年，2005年7月，汪雨被拍得與女星黃奕的親密照，趙薇亦親口公開分手消息。2005年，再傳出她與前乒乓球國手王勵勤相戀，更被指已到談婚論嫁階段，惟遭男方家人反對而告吹。近年有多位內地花旦婚姻破裂，當中與趙薇並列「四大花旦」的周迅與章子怡，亦先後宣布離婚，令人心傷。