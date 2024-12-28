中文台節目表 翡翠台
9:00 一路前行及非常「寵愛」任務
10:30 京都畫報
11:25 遊走世界天與地
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ
1:20 勁歌金榜
1:35 Gi味俱全
1:50 踏破鐵鞋無地圖
2:50 答得快好世界
3:25 地球大神秘
3:55 勁歌推介
4:00 夢夢貓Mix!
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士改變世界
5:30 櫻桃小丸子
6:00 2024財經大事回顧
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 2024國際大事回顧
7:30 非常「寵愛」任務
7:35 東張西望
8:00 聲生不息．大灣區季
9:30 澳門戶外表演區預熱音樂會
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 澳門戶外表演區預熱音樂會
1:15 宣傳易
1:20 東張西望
2:05 香港原味道
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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