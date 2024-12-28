拖累製作公司股價大跌 《魷魚2》欠驚喜 T.O.P遭彈戲屎

韓星李政宰與李炳憲等主演的話題韓劇《魷魚遊戲》第2季前日公開，卻被海外媒體狠批劇情停滯不前，而飾演有吸毒前科歌手的韓團Big Bang前成員T.O.P亦被韓媒批評戲屎，因劇集反應麻麻，製作公司的股價昨日下跌3成，十分慘烈！

劇集《魷魚遊戲》大前年熱爆全球，平台很快宣布會開拍第2季及第3季，而第2季終於在前日上架，雖然事前李政宰及導演黃東赫都曾指第2季會比第1季有趣，但不少海外媒體都對第2季表示失望，有外媒批評第2季的故事停滯不前：「假如是已經看過第1季的人，你將會再次看到相同的東西。」亦有外媒表示：「對《魷》劇第2季完全失望，沒有第1季的趣味和新鮮感。」曾捲吸毒案的韓團Big Bang前成員T.O.P，在劇中飾演Hip Hop選秀節目出身、捲入吸毒案的饒舌歌手「薩諾斯」，雖然角色設定十分適合他，但韓媒狠批他發音差，說話和Rap的語氣亦十分肉麻，令人難以投入，不明白導演黃東赫為何堅持要找有吸毒前科的T.O.P演出劇集。

而與《魷》劇第2季有關的公司股份表現亦不理想，李政宰為主要股東的製作公司Artist Studio和Artist United股價下跌29.84％及27.42％，而負責劇集特別效果的公司Wysiwyg Studios及Dexter Studios下跌23.49％及22.64％，有份投資劇集的公司Showbox股價亦跌17.13％。

勝利港島出沒 另外，Big Bang前成員勝利投資的夜店Burning Sun於2019年因為爆出暴力、販毒、性侵及賄賂執法人員等醜聞，其後勝利被判囚1年6個月，去年2月刑滿出獄。他出獄後繼續活躍於夜場，曾被爆計劃在柬埔寨開夜店，又曾傳出他有意來港在尖沙咀搞生意。繼早前在越南被捕獲後，近日又有網民在中環街頭見到勝利與幾名女伴一起，亦有人在銅鑼灣的超級市場見到他，發福不少的勝利戴住Cap帽，以街坊Look購物。