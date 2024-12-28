娛樂

素海霖露半球派福利
香港首位AV女優素海霖出道就擁有超高人氣，樣子甜美兼身材豐滿的她，經常於社交網派福利，讓網民望梅止渴。
前日是Boxing Day，素海霖當然要派禮物，她露出藍色喱士胸圍，一對豪乳呼之欲出，事業線深不見底，她又烏身倒奶，震撼眼球。火辣照片一曝光即吸引網民留言大讚性感，表示睇到流晒鼻血。
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