娛樂

林襄初雪火辣辣

林襄懶理是非，向網民大派福利。 林襄懶理是非，向網民大派福利。
林襄懶理是非，向網民大派福利。
近期醜聞纏身的台灣啦啦隊女神林襄，日前分享一輯靚相並表示：「我與我的第一場初雪。」相中見她僅穿白色連身衣襯毛毛褸，化身「雪女郎」，吸引網友留言大讚：「美到螢幕要裂開了」、「美到暈，這樣子我手機桌布要換動態的了！」
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