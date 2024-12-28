近期醜聞纏身的台灣啦啦隊女神林襄，日前分享一輯靚相並表示：「我與我的第一場初雪。」相中見她僅穿白色連身衣襯毛毛褸，化身「雪女郎」，吸引網友留言大讚：「美到螢幕要裂開了」、「美到暈，這樣子我手機桌布要換動態的了！」