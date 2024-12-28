中娛星動：阿嬌布置香閨慶祝 周揚青抄橋 贏童真輸氣派

鍾欣潼（阿嬌）早前被指身形再度暴脹，臉部浮腫，日前她大晒V面照進行反擊！她又分享家中擺放的巨型聖誕樹，見樹上掛滿迷你名牌手袋和吊飾，氣派十足，將好友周揚青的公仔聖誕樹比下去。

Twins成員阿嬌日前在倫敦站舉行演唱會，被指身形再度暴脹，面部浮腫，瞬間掀起熱議，網民大嘆女神崩壞：「係咪浸咗喺海幾日？」不時透過社交網分享生活點滴的她，日前晒靚相進行反擊，並發文：「和大家分享一些世巡的美好瞬間~一路所見所聞都很治愈，去了很多地方看了很多神奇的大自然，多了很多人生體驗。」相中身穿鬆身衫的她下巴尖尖，重現鵝蛋臉，而且皮膚白滑緊緻。

約埋歎美酒

阿嬌又在社交網大晒其北京豪宅的聖誕布置，見她放置了一棵巨型白色聖誕樹，上面掛滿迷你名牌手袋和吊飾，高貴又精緻，盡顯氣派。除此之外，她亦準備了大量紅酒和美食，準備招呼親朋好友。其好友周揚青日前就分享照片表示到朋友家中慶祝佳節，背景與阿嬌的香閨一模一樣，相信是上門作客。她大讚阿嬌有儀式感，並指有不少靈感，其後見她亦在社交網大晒家中的巨型聖誕樹，改為掛上公仔，充滿童真及節目氣氛！