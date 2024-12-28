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涂毓麟甜蜜MV 紀念拍拖半年
MV中的兩人，從街頭邂逅到愈走愈近，最終甜蜜相愛。
歌手涂毓麟（Oscar）與女友孫樂言合作歌曲《心動的痕跡》甜蜜上線，亦是兩人戀愛6個月的紀念禮物，歌曲情調浪漫。Oscar及導演特意挑選了大坑舊式茶檔作為拍攝MV場景，讓樂言有機會體驗香港特色，其後兩人轉到赤柱拍攝，Oscar笑言赤柱是一個對他們充滿回憶的地方，因為他們曾帶過小狗來閒逛。
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