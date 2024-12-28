涂毓麟甜蜜MV 紀念拍拖半年

歌手涂毓麟（Oscar）與女友孫樂言合作歌曲《心動的痕跡》甜蜜上線，亦是兩人戀愛6個月的紀念禮物，歌曲情調浪漫。Oscar及導演特意挑選了大坑舊式茶檔作為拍攝MV場景，讓樂言有機會體驗香港特色，其後兩人轉到赤柱拍攝，Oscar笑言赤柱是一個對他們充滿回憶的地方，因為他們曾帶過小狗來閒逛。