娛樂

朱智賢有蘇韻姿做伴 重拾歡顏
早前甩拖的藝人朱智賢（朱朱）最近經歷喪犬之痛，情緒跌入谷底，近日聖誕節，她終於收拾心情，孖好友蘇韻姿一齊出街感受節日氣氛，並影了多張靚相，兩個攬到實又作狀咀嘴，相當溫馨。朱朱有好友相伴，沒有另一半也不愁寂寞。
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