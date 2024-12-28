扶老攜幼 任人集郵 謝霆鋒家族旅遊 王菲冇影

謝霆鋒激罕一家大細趁住聖誕假期出遊，他近日與妹妹謝婷婷各自帶着子女，陪同媽媽狄波拉到日本旅遊。霆鋒於當地大晒貼地男神本色，對於網友要求合照來者不拒，不過同行就未見其女友王菲蹤影。

型男謝霆鋒平日工作忙碌，日前趁住聖誕假期，激罕舉行家族旅行，帶同兩個兒子、加上妹妹謝婷婷的子女，陪同媽媽狄波拉到日本旅遊，令狄波拉首度與眾子孫同行，過了一個難忘又溫馨的天倫假期。

每年冬天必去日本滑雪的霆鋒，當然趁機玩番夠本，他所到之處都被大批網友偶遇，更有求必應，跟網友逐一合照，心情明顯不俗，網友更將捕獲霆鋒的合照分享到社交網，看到他一頭金髮，望落相當年輕，完全不似已經44歲，並大讚他帶全家大小一起出遊很有孝心。不過在一眾網民集郵的合照中，並未見女友王菲的身影，相當這次王菲沒有同行。

謝振南氹嫲嫲開心 而狄波拉這次去到日本，亦初嘗夾公仔的樂趣，有多位孫仔孫女陪伴，她如有神助般第一次夾就夾到大大個卡通公仔，霆鋒細仔謝振南更暖心為嫲嫲拍片為證，口甜舌滑誇狄波拉是「神奇嫲嫲」，氹到阿嫲笑不攏嘴，果然一家人過節才是最開心，認真溫馨。