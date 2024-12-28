Ready 22年冇動靜 吳卓羲被問戀事：你估我唔想呀？

藝人吳卓羲入行多年，雖然不時傳出緋聞，但未曾有「正印」出現，一直自稱單身的他坦言現正努力等待，時機一到女主人自會出現，又笑言不介意女友年輕自己10歲，亦不抗拒姊弟戀，不要年長太多便可。

吳卓羲昨日出席活動被問及感情事，他笑指一直在盡力：「你估我唔想呀？緣分一到，女主人自然會出現，我盡力咁渴望！（脫單是新年願望？）由2002年大家開始問我已經Ready。（好兄弟黃宗澤有冇介紹畀你？）佢自己都未搞得掂啦。」問到能否接受姊弟戀？他笑指不介意，但最好是年長4歲以內，不過年輕自己10歲則沒有問題。

談及他早前到佛山出席活動期間場面混亂，被狂迷扯衫及摸手仔，吳卓羲解釋當時並非那麼混亂，大家只是想跟他合照和握手，笑問他是否經常兼任保安？他笑謂：「唔想有人因為我而受傷，一陣連佢哋阿媽都嬲埋我。」提到會否舉辦握手會？他自爆曾在馬來西亞宣傳期間慘食檸檬：「想同個女仔握手，個女仔走咗去。」

騷「港普」放笑彈 而同場的尹光則分享長壽秘訣，提醒大家做人要及時行樂：「冇嘢做就去玩。」還表示自己永不言休，又透露早前到越南為新歌《命硬八十》拍攝的特輯將於下月播出。

另外，早前吳卓羲聯同3大視帝陳豪、郭晉安及歐陽震華出演內地綜藝節目，4人大講「港普」，令網民忍俊不禁。其中，陳豪將「視帝」講成「CD」，歐陽震華將吳卓羲所講的「叔圈天菜」聽成「四川蔬菜」，又將「證據」變「金句」，內地網民都跪求他們講番廣東話。