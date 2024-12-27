壓軸登《SBS歌謠大戰》 GD未表演完趕謝幕 大會被轟欠尊重

韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）前日暌違8年壓軸演出《SBS歌謠大戰》，除了因耳機、音響問題影響水準，更出現他未表演完已被趕完場的尷尬場面，樂迷狂轟大會不尊重！

前日舉行的K-Pop界年度盛事《SBS歌謠大戰》陣容鼎盛，雲集aespa、IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、（G）I-DLE、ITZY、NCT、Stray Kids、TXT、RIIZE及TWS等人氣組合，一眾女團騷肩晒腿亮相紅地氈，當中（G）I-DLE內地成員宋雨琦谷胸成功搶Fo。

當晚最令樂迷期待的是王者歸來的GD相隔8年壓軸登場，他穿上紅西裝及高跟鞋演繹新歌《Power》，之後換上另一裝束獻上《Sober》與《Crooked》兩首熱門舊作，全場High爆。不過，事後網民鬧爆大會不尊重GD，指他表演時段太倉卒，急着完場。

疑扭傷腳露疲態 其實GD演出期間已因耳機及音響問題而失準，及至演繹《Crooked》後，他與舞蹈員躺在台上，表演尚未結束，大會卻急着完場，安排其他歌手陸續上台謝幕，大家經過GD身旁時均擔心踩到他，場面尷尬。GD起身時面露疲憊，有Fans發現他落台時步伐怪異，疑演出期間扭親腳。

當日傳奇女團2NE1亦闊別10年合體登上歌謠大戰舞台，霸氣演繹《Come Back Home》 、《Fire》 、《I Don't Care》、《UGLY》及《I Am the Best》等多首Hit歌，炒熱氣氛。

另外，近日網上瘋傳GD舊隊友勝利的最新近況，西裝骨骨的他架上粗框眼鏡，在活動上一邊品酒，一邊跟投資商交流，上載短片的網民更留言指「勝利賺得比GD還多」，似乎他退團後便專注從商。