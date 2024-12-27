暢所欲玄：十二生肖運程：雞

生肖屬雞的朋友於蛇年，半三合太歲，又有三大吉星，而四粒凶星在這三大明亮吉星下，顯得暗淡無光，是一個大吉大利之運程。

五鬼凶星，火炎土燥，生痱滋暗瘡，皮膚濕疹，多為五鬼凶星引起。火鍋燥熱食物盡量少食，廚房火熱，抽氣時間多一些，盡可能把廚房火熱之氣抽出屋外。官符凶星，由於蛇年五行屬火，雞屬金，火剋金而且帶合，因為人的合作不散而做成的，引致政府官方問題，幸好有地解吉星，天解賜福禎祥，地解化難生恩。

破碎的煞凶星，容易打破東西，或家居外見破碎的山巒做成之煞。拉下窗簾，小心處理破損東西則可。將星是大吉將軍，有利藍領工作之屬雞朋友，易得老闆信任之年，所以權力地位得到好處。

三台大吉星，有利學生哥讀書考試，打工仔得到上司提拔，工作得到老闆欣賞，做生意的容易接到政府合約。三台就是一顆非常大的吉星，屬雞的朋友有此氣場，而家中窗外更見有此巒頭，三個圓形的山，名為三台。這正是科甲狀元，職位可達行政總經理，生意上市成天下富翁之大吉兆。一粒三台吉星勝卻人間無數。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅